Trivellazioni. Puglia. Emiliano. La partita non è chiusa. Apriremo” un fronte anti-trivelle”

Agenpress – Michele Emiliano, governatore della Puglia, contro la sentenza del Consiglio di Stato, che ha bocciato i ricorsi presentati contro le autorizzazioni ministeriali per le ricerche di idrocarburi nel mare Adriatico con la tecnica air-gun.

“Per noi ovviamente la partita non è chiusa, non è finita. Siccome grazie a Dio questo governo ha chiuso la sua storia, noi apriremo” un fronte anti-trivelle “con chiunque voglia, con qualunque forza politica che si impegni a modificare queste norme e a vietare l’uso dell’air gun”.

“La Puglia sarà di nuovo in prima linea. Adesso mi vengano a dire che questa cosa la faccio contro qualcuno in particolare. Questo contro qualcuno oggi non avrebbe senso”. “Devo solo difendere il mare della Puglia”.

Il governatore ha sottolineato “l’ira della Puglia intera” per la notizia del via libera alle ricerche: “Questa mattina sui giornali – non ho trovato che gente infuriata, disperata, dispiaciuta, mortificata”. “Da oggi, e la Puglia lo ha sempre fatto – ha aggiunto – comincia la battaglia del mare Adriatico, la battaglia del mare italiano. Perché l’air gun è un sistema che utilizza bombe di aria compressa e, registrando il ritorno di queste iniezioni di aria compressa, mira a stabilire dove è più probabile si possa trovare un giacimento petrolifero”. Questo meccanismo, ha evidenziato, danneggia la “fauna marina perchè i pesci hanno dei sistemi di orientamento fortemente influenzati da queste cose”.

“Non ci possiamo opporre con una legge regionale bisogna che il nuovo Parlamento prenda atto di queste cose e vieti”.