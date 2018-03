9 maggio 1978. I brigatisti uccisero Aldo Moro. Il corpo trovato nel bagagliaio di una Renault

Agenpress – Dopo 54 difficilissimi giorni, segnati da ulteriori attentati delle BR, ma anche dalle strazianti lettere di Moro dalla cosiddetta “prigione del popolo” brigatista, il 9 maggio 1978 la telefonata del brigatista Valerio Morucci annuncia la morte di Moro.

Il corpo viene fatto ritrovare a Roma, nel bagagliaio di una Renault rossa a via Caetani, poco distante dalle sedi del PCI e della DC.

Secondo la versione delle Br Aldo Moro non vide chi gli sparò perché gli fu detto che sarebbe stato liberato, e perché gli venne messa una coperta addosso. Ma Ripani smonta la tesi: il leader rapito era “seduto sul pianale, sopra la coperta, con il busto eretto e le spalle rivolte verso l’interno dell’abitacolo, il portellone aperto”.

Il capo delle Br, Mario Moretti, invece, ha sempre raccontato che Moro fu fatto sdraiare nel bagagliaio della famosa Renault 4 rossa, che gli fu messa addosso una coperta e poi venne ucciso. Moretti ha anche affermato che a Moro non fu detto che lo avrebbero ucciso: “Salga, presidente, si accomodi”. Inoltre, il vecchio capo Br dichiarò, in una storica intervista a Sergio Zavoli per la serie Tv della Rai “La notte della Repubblica”, che la verità non venne detta a Moro per “rispetto, per pietà”. Ora, la ricostruzione del comandante del Ris contraddice anche la parte più “virtuosa”, se così si può dire, della versione brigatista.

All’omicidio di Moro segue una forte crisi istituzionale: poche ore dopo il ritrovamento del cadavere di Moro, Francesco Cossiga si dimette da Ministro dell’Interno; in giugno, travolto dalle polemiche (non legate al caso Moro) si dimette anche il Presidente della Repubblica, Giovanni Leone. Poi, nel 1979, il PCI dichiara di considerare chiusa l’esperienza dell’unità nazionale.