Aldo Moro. Della Rocca (Vittime Terrorismo). Sdegno per la messa in onda dei brigatisti su La7

Agenpress – “Ai brigatisti è stato concesso di giustificare e fare apologia delle loro azioni criminali. I nostri tanti iscritti, che in quegli anni sono stati vittime dirette ed indirette, ci hanno confidato di essersi sentiti costretti a cambiare canale per il forte disagio provato davanti a tali offensive scene. Per noi, vittime di quegli attentati, vili non meno che feroci, è stato uno spettacolo indecente”.

Così Roberto Della Rocca, presidente dell’Associazione italiana vittime del terrorismo, che raggruppa gran parte dei familiari e delle persone colpite da attentati durante gli anni di piombo, commenta la trasmissione Atlantide sul rapimento di Aldo Moro, andata in onda su La7 il 12 ed il 14 marzo.

“Vedere e ascoltare pluriomicidi che, sovente con il sorriso sulle labbra, narrano le loro nefande imprese e si vantano dei loro crimini, in assenza di un puntuale e diretto contraddittorio, ci ha fatto male e ci ha indignato”.