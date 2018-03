Amianto ferrovieri: l’INPS detta le nuove regole per il bonus amianto

Agenpress. Circolare INPS n. 46 del 14.03.2018: “Dal 1° gennaio 2018 viene riconosciuto ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l’esposizione alle fibre di amianto, il medesimo beneficio previdenziale previsto per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257”.

Non si può interpretare in modo così riduttivo la normativa in materia di amianto e soprattutto si deve tener conto delle sentenze della Corte dei Conti che hanno riconosciuti i benefici amianto a tutti coloro che vi si sono rivolti. “Perché costringere i lavoratori esposti e vittime dell’amianto ad azioni giudiziarie? Anche qui in Sicilia?” Dichiara Calogero Vicario, coordinatore ONA Sicilia, il quale denuncia questa distorsione per i lavoratori del settore ferroviario e rotabile della Sicilia, che un presente prezzo stanno pagando per l’utilizzo dell’amianto anche nelle vetture ferroviarie in Sicilia. Rincara la dose Vicario: “L’ONA in prima linea in tutti i settori e per tutti i rischi al fianco di tutti i cittadini” e ribadisce “per fare politica è necessario avere le competenze, non è sufficiente fare polemiche e riscaldare le poltrone”.

Gli fa eco anche Antonio Dal Cin, coordinatore nazionale ONA, il quale dichiara che “è una vera e propria discriminazione nei confronti della classe dei ferrovieri. I diritti dovrebbero essere unici, universali ed uguali per tutti soprattutto per quanto riguarda l’applicazione di essi. Non ritengo generoso nei confronti dei ferrovieri la limitazione del riconoscimento dei benefici ad alcune poche categorie e mansioni e per periodi limitati. L’Osservatorio Nazionale Amianto, per volontà dell’Avv. Ezio Bonanni, ha dedicato un numero verde per assistere i ferrovieri: 800 034 294”.

Scatta così il via alla presentazione delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale da parte dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che sono stati addetti alla bonifica dall’amianto. E’ quanto ha disposto l’INPS con la circolare n. 46 del 2018, pubblicata il 14.03.2018. Secondo la circolare dell’Istituto, il beneficio pensionistico viene riconosciuto a condizione che alla domanda sia allegata la documentazione probante e soltanto dopo apposito accertamento eseguito dall’INAIL.

Con la circolare in oggetto, l’INPS interviene riguardo l’ultima finanziaria del governo nazionale relativa al prepensionamento dei lavoratori rotabili ferroviari esposti ad amianto, in particolare sulle disposizioni impartite con il messaggio n. 696 del 15 febbraio 2018, nel quale sono state disposte le modalità per la richiesta del bonus amianto e del prepensionamento amianto, con i relativi termini previsti per lo scorso 2 marzo.

L’Avv. Ezio Bonanni è più volte intervenuto anche con azioni giudiziarie e risarcitorie a carico delle Ferrovie dello Stato per i danni che i lavoratori esposti all’amianto hanno subito. In diverse occasioni ci sono state sentenze con condanne record a carico delle Ferrovie dello Stato e molti altri giudizi sono in corso e saranno depositati presso la competente Magistratura del lavoro.