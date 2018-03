Bankitalia. Debito pubblico 2.279,9 mld, + 23,8 mld rispetto a dicembre. Calano le entrate

Agenpress – Nel mese di gennaio il debito pubblico italiano è aumentato di 23,8 miliardi rispetto a dicembre 2017, salendo a 2.279,9 miliardi. Lo comunica Bankitalia nel fascicolo “Finanza pubblica, fabbisogno e debito”.

L’incremento rispetto al mese precedente è dovuto all’aumento da 29,3 a 54,5 miliardi delle disponibilità liquide del Tesoro, spiega Via Nazionale, solo in parte compensato dall’avanzo di cassa delle amministrazioni pubbliche (1,2 miliardi) e dall’effetto complessivo degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione del cambio dell’euro (0,2 miliardi). Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 23,3 miliardi e quello delle amministrazioni locali di 0,5 miliardi; il debito degli enti di previdenza è rimasto pressoché invariato.

A gennaio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 33,7 miliardi, in calo di 1,6 miliardi rispetto a quelle rilevate nello stesso mese del 2017. Lo rende noto Bankitalia nel fascicolo dedicato a ‘Finanza pubblica, fabbisogno e debito’. Al netto di alcune disomogeneità contabili, precisa via Nazionale, “si può stimare che le entrate tributarie siano state sostanzialmente in linea con lo scorso anno”.