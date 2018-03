Bersani (LeU). Il M5S esca dal suo sistema tolemaico. La destra può fare il pieno

Agenpress – “I cinquestelle non possono dire ‘bussate e vi sarà aperto’. Devono dire dove girano la testa. Se non fosse blasfemo, bisognerebbe ricordare che quarant’anni fa ci fu uno che ci lasciò le penne per dire da che parte la girava. Devono farci la cortesia di uscire dal loro sistema tolemaico: chi fa girare i pianeti è il Parlamento, non i 5Stelle”.

Lo dice al Fatto quotidiano Pierluigi Bersani, analizzando la sconfitta di LeU. “L’ho detto per primo che c’era la mucca nel corridoio. Solo che abbiamo scoperto che la mucca era un toro e ci è passato sopra. La gente ci ha percepito come una variante del sistema”.

Il Pd vuole continuare a balbettare rimanendo ostaggio di Renzi: serve un dibattito vero, la riforma dello Statuto e sospendere le primarie aperte”.

“Avanti così saranno quelli che sbaraccano il tavolo, la testa d’ariete per ribaltare il sistema. Ma poi la poltrona se la prende il toro, la destra. Devono stare attenti o finisce che diventano gli amici del giaguaro. Va bene l’exploit al Sud ma, da appassionato di storia, li avverto: al dunque, decide sempre il Nord”.