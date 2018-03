Ema. Strasburgo conferma la sede di Amsterdam, ma pone le sue condizioni

Agenpress – Il Parlamento europeo ha dato il via libera all’attribuzione a Amsterdam dell’Agenzia Europea del farmaco, anche se con una serie di condizioni per verificare l’effettiva realizzazione della sede dell’Ema nei tempi previsti.

Il voto dell’Assemblea di Strasburgo “è un sì condizionato a Amsterdam”, ha spiegato l’eurodeputato Giovanni La Via, relatore del provvedimento: “vogliamo che siano rispettati i tempi perché la continuità operativa dell’Agenzia è la cosa più importante che il Parlamento vuole. La sicurezza dei cittadini in termini di salute passa dall’operatività dell’Ema”.

Inoltre il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di essere incluso nel processo di decisione sull’assegnazione delle agenzie Ue.

I sì alla modifica sono stati 507, i no 112 e 37 gli astenuti. E’ passato inoltre l’emendamento firmato dall’eurodeputato Giovanni La Via, largamente condiviso dai vari gruppi in assemblea, nel quale il Parlamento europeo si “rammarica che non si sia tenuto debito conto del suo ruolo di colegislatore, non essendo stato coinvolto nella procedura di selezione della nuova sede dell’Ema”. L’Eurocamera, si legge nell’emendamento, “desidera ricordare le sue prerogative di colegislatore” e “insiste nel pieno rispetto della procedura legislativa ordinaria in relazione all’ubicazione degli organismi delle agenzie”, in “quanto unica istituzione direttamente eletta che rappresenta i cittadini”.

Con il voto odierno, che conferma quanto approvato lunedì dalla commissione Ambiente del Parlamento, si apre la via al negoziato del trilogo (Consiglio, Commissione e Parlamento). Gli europarlamentari hanno inoltre chiesto agli olandesi di fare la loro parte, garantendo la piena operatività delle sedi, temporanea e definitiva, da loro scelte, per assicurare la continuità dei lavori dell’Ema. Inoltre la Commissione europea dovrà riferire ogni tre mesi sullo stato di avanzamento dei lavori.