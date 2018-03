Enit 2017. 47% dei russi in Italia prenotano hotel 4 e 5 stelle

Agenpress – Secondo l’ultimo rapporto congiunto ambasciate-consolati ENIT 2017 i turisti russi prenotano in Italia il prevalenza hotel a 4 e 5 stelle o comunque di categoria lusso. Infatti, i viaggiatori individuali o che si spostano in gruppi, appartengono ad una categoria socio-economica medio alta e il 47% di questi sceglie in Italia alberghi di categoria 4 e 5 stelle o di fascia super lusso. Anche la fascia di viaggiatori d’affari e professionisti sceglie per il 58% hotel a 4 e 5 stelle e categoria lusso. Le famiglie con bambini scelgono invece alberghi 4 e 5 stelle nel 40% dei casi, e scelgono hotel a 3 stelle nel 45% dei casi. I giovanissimi sotto i 25 anni scelgono hotel più economici.

Dal 13 al 15 marzo è in corso il MITT di Mosca, dove dieci regioni italiane sono presentate alla fiera internazionale del turismo e nel 2017 ha superato la crisi e secondo Bankitalia ha contato 872 mila visitatori nel Belpaese nei primi undici mesi, per una spesa di 825 milioni (+4%), e Rosstat certifica che l’outgoing è tornato ai livelli pre-crisi del 2014. Il Consolato Generale d’Italia di Mosca ha registrato un incremento dei visti rilasciati del 12,4% nel 2017, con risultati migliori previsti nel 2018.

Nei prossimi mesi e per il periodo più ‘caldo’ – l’estate -per i russi in Italia ci sono nuovi collegamenti aerei fra Italia e Russia: la compagnia aerea russa S7 Airlines già recentemente arrivata in Italia con diverse tratte, collegherà anche a breve Mosca con Catania, Olbia e Bari. La compagnia di bandiera russa Aeroflot dal primo luglio aggiungerà nuovi voli dalla Russia verso Verona e Napoli. La nuova compagnia Pobeda collega la Toscana e da dicembre Utair arriverà a Malpensa.

Così commenta Giulio Gargiullo Digital Marketing Manager esperto di mercato russo e che da più di 15 anni lavora fra Italia e Russia: “I dati ENIT dimostrano la propensione dei russi alla propensione ad alloggiare in strutture lussuose, apprezzando sempre molto l’Italia come meta ideale perchè relativamente vicina, una nazione amica e indubbiamente piena di attrattiva sull’esperienza turistica. I russi amano molto lo shopping in Italia, dove vengono in primis per acquistare abbigliamento, moda e accessori luxury e per avere una vasta scelta negli acqusiti. Dopo la crisi del 2014 si stabilizzato il russo e i russi sono tornati nel Belpaese e risultano essere i top spender subito dopo i cinesi, con il 14% della spesa e un +27% di trend di crescita secondo i dati dei primi nove mesi del 2017 secondo dati Global Blue. La loro spesa in Italia si attesta a poco meno d un migliaio di euro a testa per quel che concerne il Tax Free Shopping.

Conclude Giulio Gargiullo:” Oltre allo shopping dei russi è necessario guardare a una esperienza a tutto tondo dello shopping tourism, dove è necessario strutturare percorsi informativi e strutturati ad hoc per i russi verso percorsi esperenziali e mirati con servizi conciergie e visite individuali ed esclusive. I russi amano sempre più addentrarsi verso le “città d’arte minori”, le Isole maggiori, prodotti turistici “di nicchia”, quali destinazioni termali, strutture sportive e tour enogastronomici, fiere, mostre ed esposizioni, MICE, laghi. Al fine di promuovere il territorio e attrarre i turisti russi è fondamentale se sia un’amministrazione comunale, un ente , un hotel o qualsiasi attività commerciale strutturare un sito internet localizzato in lingua russa e per la cultura russa e avviare attività di marketing digitale avviando campagne sul principale motore di ricerca russo che è Yandex o VK, il principale social network russo, fra gli altri”.