Nuovo Frecciarossa: da Genova a Venezia in meno di 4 ore

Agenpress. “Due Repubbliche Marinare come Genova e Venezia che hanno fatto la storia sono ora più vicine, siamo arrivati puntuali e il treno è ripartito puntuale, pertanto direi che abbiamo cominciato bene.

Di sicuro una mattina come questa ci fa dire che siamo un grande Paese che sta andando avanti”. Lo ha detto il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti appena arrivato a Milano con il nuovo collegamento Frecciarossa che unisce Genova-Milano e Venezia.

Un’ora e 19 minuti quelli impiegati da Genova a Milano, per un totale di 3 ore e 53 minuti fino alla destinazione finale di Venezia. “Per noi è un piccolo, grande evento – ha sottolineato Toti – che porta Genova e la Liguria verso il futuro. In questi anni abbiamo fatto molti passi avanti : ieri eravamo a Lugano a parlare sul sistema della logistica e delle merci su cui con Ferrovie stiamo ragionando.

Abbiamo assicurato che non vogliamo interrompere il Terzo Valico che è completamente finanziato e aprirà puntuale, grazie anche al lavoro della struttura commissariale”. Il Presidente Toti ha ricordato che “Il Terzo Valico “rappresenta un balzo verso il futuro per Genova e per la logistica, visto che i porti liguri sono il primo sistema portuale del sud d’Europa”.

Per Toti non solo “il traffico merci è importante, ma anche quello passeggeri, infatti abbiamo recentemente siglato il nuovo contratto di servizio con Trenitalia che prevede il rinnovamento dell’intera flotta. Sono pertanto molto contento – ha concluso Toti – della presenza istituzionale che c’è qui con il Sindaco Beppe Sala che ci è venuto ad accoglierci e il governatore Attilio Fontana con cui continuerà la collaborazione istituzionale attraverso la cabina di regia sulle infrastrutture, già intrapresa tra Liguria, Lombardia e Piemonte”.

Toti ha ringraziato anche Trenitalia e le Ferrovie che “hanno creduto a questo collegamento e che hanno appoggiato la politica in questa scelta, ribadendo così l’importanza del nostro sistema logistico”. Grande soddisfazione è stata espressa dai due ad di Trenitalia e Ferrovie, Orazio Iacono e Renato Mazzoncini per il nuovo treno a mercato per il quale dal 6 marzo sono già stati venduti 2.000 biglietti.

Gli orari del nuovo Frecciarossa sono programmati dalla stazione di Genova Brignole con partenza alle 6.58 (da Piazza Principe alle 7.05) e arrivo a Milano Rogoredo alle 8.24, a Milano Centrale alle 8.35 e a Venezia Santa Lucia alle 11.10.

Il ritorno da Venezia e’ invece fissato alle 15.50, con arrivo a Milano Centrale alle 18.25, a Milano Rogoredo alle 8.37, e tappa finale nel capoluogo ligure, con arrivo a Genova Piazza Principe alle 19.55 e a Genova Brignole alle 20.03.