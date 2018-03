Le Entrate a “Casa Idea”. Dal 17 al 25 marzo lo stand dell’Agenzia alla Fiera di Roma

Agenpress – Dal 17 al 25 marzo, alla Fiera di Roma, l’Agenzia delle Entrate sarà presente a “Casa Idea”, la mostra di arredo e design che quest’anno giunge alla 44^ edizione e accoglie ogni anno circa 100mila visitatori.

Lo stand dell’Agenzia – La Direzione regionale del Lazio sarà per la prima volta a “Casa Idea” con un proprio stand per fornire ai visitatori della mostra informazioni e assistenza sulle detrazioni fiscali legate agli interventi di ristrutturazione edilizia e bonus mobili, risparmio energetico e bonus per le aree verdi. Ma non solo. Presso lo stand sarà possibile chiedere il codice pin per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia. Per i visitatori sarà un’opportunità da sfruttare in vista dell’apertura della stagione dichiarativa. Il codice pin è infatti indispensabile per inviare autonomamente da casa la propria dichiarazione precompilata, 730 o Modello redditi, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Sarà inoltre possibile chiedere il duplicato della tessera sanitaria, visure catastali e informazioni in materia catastale.

Il punto sulle agevolazioni fiscali con l’esperto – Nel corso della manifestazione, all’interno degli incontri programmati con esperti di diversi settori legati al mondo dell’abitazione, è previsto anche l’intervento di un funzionario dell’Agenzia che illustrerà le agevolazioni fiscali legate agli interventi sulla casa e le principali novità in materia.

La presenza della Direzione regionale a “Casa Idea” segue l’esperienza positiva della scorsa edizione di “Moa Casa” nel mese di ottobre e conferma l’impegno ad avvicinare sempre più il Fisco ai contribuenti.