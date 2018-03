Meteo. Maltempo sulle regioni settentrionali, cieli nuvolosi al Sud Italia

Agenpress – Maltempo sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali localmente a carattere anche di nubifragio ad iniziare da Ovest. Fenomeni in estensione a tutti i settori al pomeriggio con anche la neve che cadrà abbondante su Alpi e Appennini fino a quote medie. Tempo in peggioramento dalle ore pomeridiane al Centro, con rovesci man mano sempre più intensi ad iniziare dalla Toscana. Attese piogge e temporali sparsi su tutte le regioni con i fenomeni più intensi specie sul versante Tirrenico.

Cieli generalmente nuvolosi al Sud Italia, con tempo stabile nelle ore diurne prima dell’arrivo delle piogge a partire dalla Sardegna. Fenomeni in serata e in nottata anche sulle regioni Peninsulari sempre più intensi specie sul Tirreno.

Temperature stazionarie o in aumento le minime, mentre le massime tenderanno a calare al Nord e sul Tirreno.

http://www.centrometeoitaliano.it