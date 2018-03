Primo incontro dei parlamentari di Forza Italia, Fiorini (FI): “Un onore poter rappresentare il mio territorio”

Agenpress. Prima riunione ieri a Montecitorio per i gruppi parlamentari di Forza Italia. Erano presenti tutti i deputati e i senatori eletti il 4 marzo scorso, che hanno incontrato il presidente Silvio Berlusconi.

Lo stesso Berlusconi ha, inoltre, chiesto alle parlamentari azzurre neoelette di presentarsi ai colleghi.

Tra i volti nuovi emergenti anche Benedetta Fiorini, che, nel collegio uninominale di Sassuolo, ha ottenuto una storica vittoria, in una terra dove mai prima d’ora la sinistra aveva perso. “Poter rappresentare il mio territorio e poter aiutare, coi fatti, e non solo a parole, la mia gente è per me un grande onore. L’incontro di ieri con il presidente Berlusconi e tutti i colleghi di Forza Italia è stato per me un momento molto importante e significativo – spiega l’on. Fiorini -.

Il presidente ci ha ricordato che la nostra stella polare deve essere sempre il bene del territorio che rappresentiamo: non posso che essere totalmente d’accordo con lui. Al centro delle nostra azione politica ci saranno, la sicurezza e l’esigenza impellente di abbassare le tasse per far ripartire l’economia oltre, naturalmente, agli altri temi del nostro programma.

Ora è tempo di passare dalle parole ai fatti per il bene di tutti. Oggi più che mai l’Emilia Romagna può vantare una squadra determinata e coesa. Sono certa che, insieme alla sen. Anna Maria Bernini, che ringrazio sinceramente, e agli altri colleghi eletti, porteremo avanti battaglie importanti per tutti, per quelli che ci hanno votato ma anche per gli altri”.