Regione Lazio. C’è un piano per far cadere Zingaretti. Pirozzi. Mi sembra logica la sfiducia

Agenpress – C’è un piano per far cadere Nicola Zingaretti ancora prima che la giunta regionale del Lazio prenda forma. A rivelarlo è il Messaggero, secondo cui il sistema che le opposizioni vorrebbero applicare ricalca quello che portò alle dimissioni di Ignazio Marino da sindaco di Roma, con la differenza che non dovrebbero fare ricorsi a ‘tradimenti’ interni alla maggioranza, dato che grillini e centrodestra, insieme con Sergio Pirozzi, raggiungono due consigliere in più del centrosinistra, per il quale “se tutte le opposizioni sono compatte, se hanno presentato un programma alternativo a quello del presidente, mi sembra logica la ‘sfiducia’. Altrimenti la Regione non sarebbe governabile in queste condizioni”.

Lo schema immaginato da Pirozzi è raccogliere le firme dei consiglieri dimissionari prima dell’ elezione del presidente del Consiglio, eleggerlo e poi consegnargliele il giorno stesso o alla seduta successiva. Dubbi sull’opzione di presentare una mozione di sfiducia: “Qualcuno potrebbe avere l’influenza…”.

“E’ anche un modo per evitare che si mettano d’accordo”. Pirozzi afferma di averne parlato con Roberta Lombardi e con Matteo Salvini “perché è il leader del centrodestra certificato dalle elezioni. Lombardi mi ha detto che tendenzialmente era d’accordo ma che doveva parlare con i suoi. Salvini è d’accordo, certo dovrà parlare con Berlusconi, Meloni e Fitto”.

“L’idea è partita da me, lo confermo – ha ribadito Pirozzi che vuole scoperchiare il banco, proprio perchè non ha nulla da nascondere e neanche nulla da pretendere. Un’iniziativa di questo gente avrebbe effetti anche al livello nazionale, perchè si pone una questione delicata in tema di alleanze tra le forze politiche”. Pirozzi invita tutte le componenti politiche in minoranza ad aderire all’iniziativa: “Ma senza entrare in aula – spiega ancora il sindaco di Amatrice – senza avviare la spartizione delle poltrone, delle segreterie, dei pani e dei pesci. In questo modo si metterà alle strette anche il Pd è tutto il centrosinistra, che dovrà trovare un sostituto di Zingaretti, cosa non facile visto l’andamento delle elezioni. Per chi ci sta ho già trovato il notaio, quindi l’iniziativa sarà anche a costo zero per tutti per chi invece non accetterà vorrà dire invece che sono altre le dinamiche in gioco. In questo modo scopriremo anche, una volta per tutte, chi ha accordi sottobanco con chi. Io non ho necessità di poltrone, di sistemare parenti o amici, la mia è una mossa politica per riportare al voto la Regione”.