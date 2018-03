Sempre più giovani vogliono diventare come Barbie e Ken. Esperto. Disturbo psichiatrico

Agenpress – Chirurghi estetici e plastici presi d’assalto da tanti giovani che vogliono diventare come Barbie e Ken.

“Vorrei avere i lineamenti della Barbie”, “riuscirebbe a farmi assomigliare a Ken?”, “vorrei un lato b come quello di una bambola”.

Divenuto sempre più famoso Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il Ken umano: i suoi 58 interventi non sono passati inosservati e se ne parla in quasi tutto il mondo, ospite più volte da Barbara D’Urso, dove ha esibito il risultato del suo ultimo intervento: la rimozione delle costole. Alves ha dichiarato di avere sempre avuto il sogno di un vitino stretto e quindi ha deciso di ricorrere alla chirurgia per sopperire a ciò che madre natura non gli ha donato.

Rodrigo a Domenica Live, ha rivelato di essere il primo uomo a sottoporsi ad un’operazione così estrema. Solo alcune donne han fatto lo stesso prima di lui. “Ho finito con gli interventi. Questo è stato il mio ultimo intervento – assicura Alves – ho rifatto tutto, sono felice, sono una persona molto popolare, non voglio essere un esempio per questo, voglio esserlo per il lavoro, la determinazione. Io lavoro molto, ho fatto un film, ho sessanta programmi televisivi nel mondo. Io non voglio essere come un Ken umano. Io mi chiamo Rodrigo Alves“.

E così molti sono i giovani che vorrebbero diventare come lui. Per Carlo Gasperoni, docente al Master di Chirurgia Estetica della Faccia dell’Università Tor Vergata di Roma, spiega come il medico dovrebbe agire in questi casi, “alcune persone soffrono di un disturbo, la sindrome di Barbie & Ken, per la quale non riescono ad avere una loro identità ben definita, cercano di diventare come personaggi ammirati da tutti. In definitiva sono incapaci di affrontare la verità e preferiscono crearsi una vita irreale. Si tratta di un disturbo psichiatrico, perché la personalità in questi casi non si è evoluta”.

Gasperoni chiarisce che un medico ha il dovere di curare le persone malate e non di assecondare la loro malattia: “Se una persona chiaramente disturbata chiede di assecondare i suoi disturbi, il medico non deve farlo, ma deve indirizzarlo verso una cura. In altre parole, aiutare una persona a somigliare a quelle bambole è la negazione della missione del medico”.