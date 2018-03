Siria. Forze lealiste avanzano nella Ghouta. Raid aerei russi e governativi causano 15 morti

Agenpress – Le forze governative siriane sostenute da Iran e Russia avanzano nella Ghouta, l’area a est di Damasco ancora parzialmente in mano a gruppi armati locali sostenuti a vari livelli da Turchia, Qatar e Arabia Saudita. Secondo l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), le forze lealiste tentano di farsi strada verso Hamuriya, una località chiave nell’area più vicina alla capitale Damasco.

E proprio sulla Ghouta i raid aerei russi e governativi siriani hanno causato nelle ultime 24 ore la morte di 15 15 civili, tra cui minori.

Secondo la protezione civile della zona, 13 persone sono state uccise in raid ad Hammuriya e due soccorritori sono invece morti a Zamalka mentre l’ambulanza su cui viaggiavano è stata colpita da una bomba. Le informazioni non sono verificabili in maniera indipendente sul terreno.