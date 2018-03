Spia russa. Usa ed Australia a sostegno della Gran Bretagna contro la Russia

Agenpress – Sul caso dell’ex spia russa Serghei Skripal avvelenata con la figlia Yulia in Gran Bretagna, gli Usa sono “solidali” con Londra, ne “condividono” il giudizio sulla responsabilità di Mosca e ne “sostengono la decisione di espellere i diplomatici russi come giusta risposta”.

Lo riferisce la Casa Bianca, secondo cui questa ultima azione “rientra in un quadro di comportamento in cui la Russia disprezza l’ordine internazionale, mina la sovranità e la sicurezza di altri Paesi e tenta di sovvertire e screditare le istituzioni e il processo democratico occidentale”.

“Gli Usa stanno lavorando con i nostri alleati e partner per assicurare che questo tipo di attacchi ripugnanti non accada più”.

Anche l’Australia ha preso fermamente posizione a fianco della Gran Bretagna. Secondo una dichiarazione congiunta del primo ministro conservatore Malcolm Turnbull e della ministra degli Esteri Julie Bishop, la prima ministra Theresa May “ha presentato argomenti convincenti sulla responsabilità dello stato russo per questo attacco, con un uso illegale della forza contro il Regno Unito e il suo popolo. L’Australia è a fianco del Regno Unito in solidarietà e sostiene, nei termini più forti, la risposta della prima ministra May a questo odioso attacco, il primo uso di armi chimiche in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale”.