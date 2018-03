TLC. Bollette a 28 giorni. Codacons. Limite dei 15 giorni per rimborsi è una bufala

Agenpress – Dopo la proposta avanzata ieri dall’Agcom agli operatori telefonici di rimborsare gli utenti per le fatturazioni a 28 giorni attraverso “giorni gratis in bolletta”, si stanno moltiplicando in queste ore sul web le fake news che creano allarme e generano confusione nei consumatori.

In particolare il Codacons segnala la “bufala” che circola oggi su alcuni siti, secondo cui il rimborso chiesto dall’Agcom sarebbe limitato a soli 15 giorni, circostanza assolutamente non vera e smentita dalla stessa Autorità.

“Non esiste alcun limite temporale agli indennizzi e gli utenti, sulla base della proposta dell’Agcom, avranno diritto al rimborso per tutti i giorni erosi a partire dal 23 giugno 2017, data in cui l’Agcom dichiarò l’obbligatorietà della bolletta mensile – spiega il Presidente Carlo Rienzi – La proposta dell’Autorità è ancor di più valida se si considera che, grazie ad essa, i clienti delle società telefoniche potranno migrare verso altri operatori senza dover attendere la decisione del Tar sui rimborsi prevista per ottobre, e potranno così cambiare gestore evitando gli aumenti delle tariffe che scatteranno ad aprile”.

“Per tale motivo le compagnie telefoniche devono accettare la proposta dell’Agcom, che evita loro qualsiasi difficoltà tecnica nell’adempimento degli ordini dell’Autorità e consente di far valere in modo automatico i diritti degli utenti” – conclude Rienzi.