Trovate microplastiche nelle bottiglie di acqua minerale

Agenpress. Il problema delle microplastiche è ormai all’ordine del giorno e, ad oggi, non è chiaro come quello che sembra rappresentare un serio rischio per la nostra salute possa essere risolto.

E’ degli ultimi giorni la notizia della scoperta dell’acqua minerale nelle bottigliette contaminate da micro-particelle di plastica. Lo ha stabilito uno studio condotto all’Università di Fredonia, nello Stato di New York, su mandato della piattaforma giornalistica no-profit Orb Media.

I ricercatori hanno esaminato il contenuto di oltre 250 bottiglie in 9 paesi, (Brasile, Cina, Stati Uniti, India, Indonesia, Kenia, Libano, Messico e Thailandia) è hanno scoperto che il 93% conteneva residui plastici.

Il test ha riguardato 11 delle marche più vendute al mondo come Evian, Nestle Pure Life, San Pellegrino, Aqua, Aquafina ou Dasani. Le sostanze scoperte sono soprattutto polipropilene, nylon e PET.

In media i ricercatori hanno trovato 10,4 particelle grandi un decimo di millimetro, per litro. Secondo lo studio la maggior parte di queste sostanze provengono dagli imballaggi, (bottiglie o tappi) o dal processo industriale di imbottigliamento. Il loro impatto sulla salute è ancora sconosciuto: servono studi per stabilire se c’è una correlazione con lo sviluppo di malattie.

Giovanni D’Agata