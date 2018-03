Usa. Scendono i sussidi disoccupazione, -4.000 a 226.000. A febbraio +313 mila posti di lavoro

Agenpress – Le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti la scorsa settimana sono calate di 4.000 unita’ a quota 226.000. Il dato e’ migliore delle attese degli analisti, che scommettevano su quota 228.000.

Le richieste iniziali si mantengono sotto le 300.000 unità da circa tre anni, la serie migliore dal 1970.

La media delle ultime quattro settimane, un dato più stabile, è diminuita di 750 unità a 221.500. Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono sussidi di disoccupazione da più di una settimana – relativo alla settimana terminata il 3 marzo, l’ultima per la quale è disponibile il dato – è aumentato di 4.000 unità a 1,879 milioni.

Nel mese di febbraio 313 mila posti di lavoro sono stati creati in America, più del previsto (+208 mila). Gli Stati Uniti hanno raggiunto la piena occupazione, con il tasso di partecipazione alla forza lavoro ai massimi dal 1983, motivo per il quale il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 4,1% e non è sceso, come invece prevedevano gli analisti, al 4%.