Vivisezione. Lav. Dati allarmanti, in aumento il ricorso a conigli, cavalli, capre, topi, ratti, polli e pesci

Agenpress – Sono state rese pubbliche le statistiche riguardanti il numero di animali usati

per fini sperimentali nel 2016, i dati sono stati raccolti secondo le modalità

previste dalla Direttiva 2010/63/UE dal Ministero della Salute, recepita in Italia

con il decreto legislativo n.26/2014 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.60

del 13 marzo 20181

.

Il numero totale di animali è incredibilmente in aumento, nonostante i metodi

alternativi siano indicati come prioritari sia nella legge nazionale che nel

contesto scientifico e normativo europeo

Il numero delle cavie stabulate, utilizzate e uccise ogni anno nel nostro Paese,

infatti, non solo non cala drasticamente, come ci si dovrebbe aspettare, ma

addirittura aumenta, passando da 586.699 nel 2015 ai 611.707 sacrificati nel

2016.

In aumento il ricorso a conigli, cavalli, capre, topi , ratti, polli e pesci, e l’uso

dei macachi che arrivano ad essere 454, contro i 224 dell’anno precedente,

nonostante “il Ministero possa autorizzare l’impiego di primati non umani solo

in via eccezionale” e la Commissione europea abbia prodotto un report2 molto

restrittivo in merito, mentre un Istituto indipendente olandese, dietro richiesta

del proprio Governo, abbia addirittura affermato che si potrebbe interrompere

l’uso delle scimmie già da subito, definendolo un modello non sostenibile, non

solo per motivazioni etiche, ma anche scientifiche e legali3

. Animali che

subiscono anche la sofferenza della cattura in natura: i primati continuano a

essere tristemente importati da Paesi con situazioni ambientali difficili e

incontrollate come Asia e Africa e non sono frutto di colonie autosufficienti,

come richiesto dalla direttiva dell’Unione europea.

Nel 2016 sono stati 4.610 gli animali riutilizzati, procedura che prevede che

una cavia sia sottoposta a un esperimento e ne subisca anche un secondo. e

2.173 i topi allevati per il solo mantenimento di colonie di animali

geneticamente modificati, un sistema in cui si inseriscono, nel DNA dell’animale, geni o tratti genici che portano l’informazione legata alla malattia

umana, dove metà degli embrioni muore durante il periodo gestazionale

oppure viene soppressa perché nasce priva della modifica genetica richiesta.

È incredibile, poi, che siano ancora 1.787 gli animali utilizzati per l’istruzione e

la formazione, nonostante nel nostro Paese ci sia il chiaro divieto di procedure

didattiche su animali, che prevede deroghe solo per l’alta formazione

universitaria.

Sono 216.654, infine, le procedure inerenti la ricerca di base, applicazione che

non prevede nessun obbligo di legge e che dovrebbe vedere un drastico calo

delle autorizzazioni poiché il principio cardine delle norme, nazionali e

internazionali, prevede che sia “consentito l’utilizzo degli animali ai fini

scientifici soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia

possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione

scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che

non implichi l’impiego di animali vivi”.

Chi difende la vivisezione si giustifica dicendo che gli animali vengono anche

utilizzati per la conservazione della specie e per la tutela degli stessi, ma solo

lo 0.03% del totale degli animali utilizzati viene usato per ricerche riguardanti

la protezione dell’ambiente, o nell’interesse della specie stessa: 167 su

611.707!

Questi numeri già di per sé impressionanti sono, in realtà, fortemente

sottostimati perché non tengono conto di molte categorie come gli animali

usati già deceduti, gli invertebrati o le forme di vita non completamente

sviluppate, in un calvario al termine del quale arriva la morte.

Impressionante, inoltre, che 280.322 animali vengano sottoposti a procedure

con categorie di dolore moderato o grave: per capire cosa si intende basta

consultare la legge che per definire i test relativi a queste categorie usa alcuni

esempi tra cui “deterioramento persistente delle condizioni dell’animale,

graduale malattia che porta alla morte, associate a dolore, angoscia o

sofferenza moderati e di lunga durata” oppure “produzione di fratture instabili,

toracotomia (incisione del torace n.d.a.) senza somministrazione di idonei

analgesici, ovvero traumi intesi a produrre insufficienze organiche multiple” e,

ancora, “stress da immobilizzazione per indurre ulcere gastriche o

insufficienze cardiache”.

“Quando smetteremo di considerare gli animali oggetti da sfruttare e

prenderemo coscienza che sono esseri senzienti, come riconosciuto scientificamente e nel trattato di Lisbona? – afferma Michela Kuan, biologa,

responsabile LAV Ricerca senza animali – Dobbiamo superare l’obsoleto

vincolo del ricorso al modello animale, dando al nostro Paese lo slancio verso

la ricerca del futuro, per motivazioni etiche e scientifiche, e rivolgendoci a una

ricerca utile ed affidabile. L’Europa chiede e parla di una scienza diversa che

identifica i metodi alternativi come prioritari con l’unico e chiaro obbiettivo di

una ricerca senza animali, principi contenuti in varie norme e ribaditi anche

recentemente dall’EMA4

, l’agenzia europea del farmaco”.