Aldo Moro. Fioroni (Commissione Inchiesta). Fu ucciso a bruciapelo in piedi non dentro la Renault

Agenpress – Aldo Moro “viene ucciso con i terroristi che lo guardano con ferocia negli occhi, sparando i primi colpi a bruciapelo in posizione eretta, poi venne messo nel bancale della Renault 4. Quindi difficile che tutto sia avvenuto in quel garage, non come ce lo hanno raccontato”.

Lo ha detto il presidente della Commissione d’inchiesta parlamentare sul rapimento e uccisione di Aldo Moro, Giuseppe Fioroni, ospite del programma TgTg, condotto da Donatello Vaccarelli, su Tv2000.

“Abbiamo fatto insieme ai Ris delle prove di sparo in Via Montalcini 8. È vero, tecnicamente non si può escludere che la modalità che raccontano i terroristi sia potuta avvenire in quel garage ma è terribilmente improbabile. Il rischio a cui sono stati esposti i brigatisti per farlo lì nella modalità che hanno detto loro è assolutamente improbabile”.

“Il rapimento e l’uccisione di Moro sono stati commessi dalle Brigate Rosse. Ma è indiscusso che su Via Fani ci si è dimenticati di guardare molte cose. Per 40 anni non si è visto il bar Olivetti. Si è scoperto che il 5 giugno del 1978 la Stasi già parlava di un rapimento con più di 40 persone coinvolte che avevano utilizzato un bar compiacente che era stato chiuso in quel periodo. E a giugno 1978 il Sismi conferma la stessa versione. Il bar Olivetti chiude e fallisce perché altrimenti Moro non sarebbe stato rapito e non ci sarebbe stato l’eccidio della scorta. Intorno a quel bar ruotava il traffico di armi internazionali, di destra, sinistra, straniero con i palestinesi, collegato alla mafia e la ‘ndrangheta. Quella mattina il 9 maggio c’era lo ‘ndranghetista Nirta che abbiamo riconosciuto nelle foto. Tutto questo ci dà un quadro di come quella scena non fosse stata approfondita come doveva. E poi a nostro avviso c’era una moto di grossa cilindrata con un uomo e una donna con uno chignon che non parlava mai e le uniche parole che ha detto sono state: ‘Achtung, Achtung'”.

“In quel tempo eravamo dentro la seconda Guerra Fredda e Moro l’ha giocata sulla sua pelle. Moro era sgradito sia all’Est che all’Ovest. Moro andò all’Onu dicendo che non potevano esistere Stati che scrivono la storia e gli altri che sono costretti a subirla. Moro disse anche che l’Europa era il Mediterraneo e che in politica interna si doveva allargare la base democratica del consenso valoriale per arrivare ad una democrazia integrale preoccupato dal fatto che la politica perdeva di credibilità. Moro muore per questo”.