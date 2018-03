Alessandra Mussolini su EIisa Ioardi, compagna di Salvini. Ha una situazione delicata, perché lavora in Rai

Agenpress – “Credo che lei ha una situazione delicata, perché lavora in Rai. E non c’è azienda più politicizzata della Rai. Lei deve avere questo atteggiamento. E’ un atteggiamento di convenienza. Lei ha il suo lavoro, non è che fa la casalinga al focolare, fa le sue cose, la sua trasmissione, tranquilla e in santa pace. Non è che sta in cucina, ha il suo lavoro, la sua indipendenza economica, ha fatto questa scelta di stare con Salvini, sono cose loro. Quando la donna è libera di scegliere, in questo c’è l’emancipazione. Le sue sono parole di convenienza, la Rai è una giungla, il centrodestra è il carro dei vincitori, lei ha una sua attività, non è l’angelo del focolare, sta in un’azienda complicata, non so se le elezioni poi si riflettono sulla Rai, la Rai è un bestione. Lei è libera di poter dire quello che vuole, se vuole fare tre passi avanti li facesse. Viva le donne”.

Lo ha detto Alessandra Mussolini intervenuta questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus, commentando le dichiarazioni di Elisa Isoardi, compagna di Matteo Salvini.

Sul centrodestra: “Salvini quando parla dovrebbe parlare del programma condiviso con Berlusconi e la Meloni, un programma firmato e controfirmato. Da solo sta al 17%, in coalizione al 37%”.