Gasparri (FI). Se Salvini aspira a presidente del Consiglio, una delle due Camere spetta a noi

Agenpress – “C’è all’interno della coalizione del centrodestra una legittima discussione perché la Lega rivendica una delle due presidenze tra Camera e Senato però se la Lega, come è giusto, aspira alla designazione di Salvini come Presidente del Consiglio, allora la presidenza della Camera spetta a Forza Italia. Non può un solo partito monopolizzare tutto”.

lo dice Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ai microfoni di ‘6 su radio 1’, escludendo ogni possibilità che la Lega trovi un accordo per governare insieme al M5S, Gasparri. “Nessun accordo; la Lega ha un interesse strategico a mantenere la coalizione di centrodestra visto che governiamo Lombardia, Veneto e si voterà in Friuli e nel Molise”.

“Un governo ha bisogno di numeri certi per agire almeno per un tempo congruo. Resta sullo sfondo la consapevolezza che le elezioni potranno essere uno sbocco, perché questa non è una legislatura che sembra possa durare 5 anni”.

Sull’ipotesi che Berlusconi possa aprire a un’alleanza con il M5S, Gasparri precisa: ‘Non mi pare realizzabile perché loro dicono che hanno il loro programma e il loro governo, fatto di persone sconosciute”.