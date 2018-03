Guardia di Finanza sequestra 151mila euro all’ex Pm Antonio Ingroia. Alberghi di lusso e stipendi d’oro

Agenpress – La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all’ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell’ambito dell’inchiesta in cui l’ex magistrato è indagato per peculato. Si tratta di un sequestro per equivalente disposto dal gip su richiesta della Procura del capoluogo.

Da amministratore unico di Sicilia e Servizi, società a capitale pubblico che gestisce i servizi informatici della Regione siciliana, Ingroia avrebbe percepito indebitamente rimborsi di viaggio per 34 mila euro e si sarebbe liquidato un’indennità di risultato sproporzionata rispetto agli utili realizzati dalla società: 117 mila euro.

L’expm, dapprima liquidatore della società “Sicilia e-Servizi spa”, è stato successivamente nominato amministratore unico dall’assemblea dei soci. Una carica che ha ricoperto dall’8 aprile 2014 al 4 febbraio 2018. Come si legge dalle carte del gip, le indagini avrebbero accertato che il 3 luglio 2014 si è auto-liquidato circa 117mila euro a titolo di “indennità di risultato per la precedente attività di liquidatore”. Una cospicua somma che va ad aggiungersi al “compenso omnicomprensivo” che gli era stato riconosciuto dall’assemblea, per un importo di 50mila euro. L’auto-liquidazione del compenso ha, di fatto, determinato un abbattimento dell’utile di esercizio del 2013 da 150mila euro a 33mila euro”.

Nel mirino dei magistrati di Palermo sarebbero finiti anche altri 34mila euro spesi da Ingroia in alberghi e ristoranti. L’elenco, come riporta Repubblica, sarebbe lughissimo: “dal Grand hotel Villa Igiea, la storica residenza della Belle Epoque scelta da tanti sovrani per i loro soggiorni in Sicilia, all’Excelsior, al Centrale Palace hotel”.

Nella vicenda è coinvolto anche Antonio Chisari, all’epoca dei fatti revisore contabile della società partecipata regionale Sicilia e Servizi s.p.a. Anche lui come Ingroia è accusato di peculato. Le contestazioni mosse agli indagati nascono dalla natura riconosciuta alla Sicilia e-Servizi s.p.a. di società in house della Regione da cui deriva che entrambi abbiano rivestito la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Per gli investigatori l’autoliquidazione, che ha, di fatto, determinato un abbattimento dell’utile di esercizio del 2013 da 150.000 euro a 33.000 euro, sarebbe stata indebita. La violazione della normativa nazionale e regionale in materia di riconoscimento delle indennità premiali ai manager delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni è stata avallata dal revisore contabile, Chisari, che avrebbe dovuto effettuare verifiche sulla regolarità dell’operazione.