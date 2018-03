Amsterdam. La “marcia silenziosa” dei cattolici ricorda il miracolo dell’ostia

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 marzo si ripete lo storico pellegrinaggio dei fedeli nei quartieri della capitale olandese. All’origine un fatto straordinario datato 1345

Agenpress. Si ripeterà nella notte tra sabato 17 e domenica 18 marzo la “processione silenziosa” che ogni anno attraversa il centro di Amsterdam per commemorare il miracolo dell’ostia: era il 15 marzo 1345 quando un uomo gravemente malato ricevette l’unzione degli infermi e la comunione.

La mattina dopo, però, tra le ceneri del fuoco dove era stato buttato quanto l’uomo aveva vomitato durante la notte, fu trovata l’ostia intatta. Tanto più straordinario fu il fatto che, dopo che per due volte l’ostia fu riportata alla parrocchia, la particola fece miracolosamente ritorno alla casa del malato.

E così sabato, in un cammino di circa un’ora, percorso al buio, in silenzio, senza alcun simbolo o segnale, i gruppi di fedeli che per l’occasione giungono da tutto il Paese, rifaranno il tragitto compiuto dall’ostia in quella speciale circostanza.

La particolarità di questa processione è il suo essere diventata “silenziosa”. “Per un lungo periodo il cattolicesimo ad Amsterdam è stato proibito, le chiese rese invisibili e vietate le processioni pubbliche, con paramenti, stendardi e immagini”. “La gente ha però continuato a rendere omaggio a questo miracolo camminando in silenzio nel cuore della notte, per evitare un’eccessiva visibilità. Quando il cattolicesimo è tornato a essere riconosciuto, a metà del XIX secolo, la tradizione ha ripreso grande vigore ma si è continuato a mantenerla silenziosa”.