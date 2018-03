I genitori di Matteo Renzi indagati dalla GdF per fatture false

Agenpress – Laura Bovoli e Tiziano Renzi, rispettivamente madre e padre dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono indagati dalla Guardia di Finanza per due fatture, emesse da due società facenti capo ai genitori di Renzi, che non sembrano corrispondere a effettive prestazioni o comunque appaiono gonfiate.

Sono stati, pertanto, invitati a presentarsi in procura a Firenze per spiegare alcuni rapporti tra le loro società e Luigi Dagostino, imprenditore pugliese, creatore di outlet, che ha fatto fortuna in Toscana e che viene considerato un esponente del cosiddetto Giglio Magico.

Come racconta oggi Repubblica in un articolo a firma Franca Selvatici il padre e la madre dell’ex premier sono indagati per emissione di fatture per operazioni inesistenti. Dalle indagini sarebbero emersi rapporti poco chiari tra alcune società di Dagostino e Tiziano Renzi.

In particolare sono state individuate due fatture che non sembrano corrispondere a effettive prestazioni o comunque appaiono gonfiate rispetto. Una da 10mila euro emessa dalla Party srl, di Tiziano Renzi (con il 40% della quote) e dalla Nikila Invest, srl amministrata dalla compagna di Dagostino Ilaria Niccolai (60%). Amministratore unico di quella società era Laura Bovoli, madre dell’ex premier. La seconda fattura, da 130 mila euro, sarebbe stata emessa dalla Eventi 6, un’altra società della famiglia Renzi, e pagata dalla Tramor. La Eventi 6 è stata fondata da Tiziano Renzi ed presieduta da Laura Bovoli. Le altre quote sociali sono detenute dalle figlie Matilde (56%) e Benedetta (36%).

I Renzi con la loro azienda avrebbero fornito servizi di accoglienza per l’outlet, ma per gli inquirenti l’importo della fattura non sarebbe coerente con il valore delle prestazioni erogate e ora vogliono saperne di più.