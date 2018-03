M5S. Quel master americano di Rocco Casalino, che l’università di Shenandoah, in Virginia smentisce

Agenpress – Dal curriculum di Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle, è sparito il Master in Business Administration, che avrebbe conseguito presso l’università di Shenandoah, in Virginia.

La pagina Linkedin che conteneva il master in economia nell’università di Shenandoah, in Virginia, è stata fatta bloccare dallo stesso Casalino, nel pieno della bufera esplosa sui social.

“Nessun studente con quel nome e quel cognome ha frequentato la Shenandoah University e ha conseguito alcun titolo nell’anno indicato”, scrive in una mail la segreteria dell’istituto.

“Non so cosa sia successo, non mi occupo io dei miei social e dopo l’esperienza del Grande fratello, facendo il giornalista, non ho posto grande attenzione all’elaborazione dei miei curriculum”, dice Casalino. “L’unica cosa vera è che ho una laurea in ingegneria elettronica con indirizzo gestionale e ho fatto ilgiornalista. Ho già provveduto a fare bloccare tutto”. Resta la gaffe, se non l’onta, di quei titoli fantasma, dichiarati per anni. Lo show, adesso, sembra non piacere più neppure all’interessato: “Mi spiace davvero per quello che è accaduto”.

E’ stato un imprenditore toscano, Paolo Polverosi, a insospettirsi e a chiedere informazioni all’Università statunitense.

A prendere le difese di Casalino è Vito Crimi.

“Con riferimento alla polemica di alcuni giornali sul curriculum di Rocco Casalino, preciso che nel marzo 2013 Casalino mi ha presentato, quando ero capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, il suo Cv e non era indicato il possesso di alcun Master, bensì la semplice partecipazione ad un corso in Business Administration negli Usa”.

“Ringraziamo comunque i giornali che oggi hanno scritto di una polemica inesistente – prosegue – perché grazie a loro ora i lettori sanno che il nostro Capo Comunicazione Rocco Casalino ha una laurea in ingegneria elettronica, ha frequentato vari corsi, parla correntemente 4 lingue, è iscritto all’albo dei giornalisti professionisti, insomma una persona con una grande professionalità che fin dall’inizio ha dato un contributo essenziale allo sviluppo della comunicazione del nostro gruppo parlamentare”.

Come riporta il Giornale: “A insospettire Il Foglio sul reale conseguimento di questo Master in Business Administration (Mba) alla Shenandoah University, nel corso del 2000, una nutrita serie di circostanze. Anzitutto la natura del Master, assai costoso e non facilmente accessibile a uno studente privo di esperienze lavorative com’era Casalino nel 2000. Anno, peraltro, fatidico, visto che è pure quello della laurea nonché dell’approdo al Grande Fratello (100 giorni di «reclusione» in appartamento). Il Master americano, invece, dura fino a 3 anni e mai meno di un anno. Spinti da implacabile curiosità, i cronisti del Foglio sono arrivati così a contattare il Registrar’s office della succitata Università. Risposta: «Non abbiamo traccia di uno studente con quel nome e quel cognome che abbia frequentato la nostra Università e che abbia conseguito un diploma Mba». Non restava che chiamare Casalino. Soprendentemente, Rocco è caduto dalle nuvole: «Confermo di non avere quel master, il profilo Linkedin non l’ho mai avuto, qualcuno avrà creato quel profilo, ora lo segnalo come fake». Peccato che il Foglio avesse ripescato pure il curriculum presentato da Casalino alle primarie per le regionali 2012 in Lombardia. Anche qui è citato il master negli Usa. Seconda caduta dal pero. «È strano, devo chiedere alla Casaleggio questa cosa qua… Ma non c’è una manina magica che è intervenuta dopo? Sicura che non è collegata a te?», ha detto al cronista che lo intervistava.