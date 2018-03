Mirabelli (PD): Il PD non può fare un governo nè con centrodestra nè con M5s

Agenpress. “È evidente che il PD non può fare un Governo né con il centrodestra né con M5S, anche guardando ciò che è avvenuto negli ultimi anni e in particolare nell’ultima campagna elettorale. Gli elettori non ci hanno dato il mandato per portare voti a Governi di questo tipo. Trovo anche stravagante che M5S venga a chiedere i voti al PD, dopo tutto quello che ci hanno detto in questi anni”. Lo ha ribadito il senatore PD Franco Mirabelli, intervenendo a Telenova.

“Il PD ha sempre dimostrato di avere senso di responsabilità, anche a scapito del consenso, come si è visto in seguito al sostegno al Governo Monti, che pure era necessario per salvare il Paese in un momento difficile. – ha proseguito Mirabelli – Adesso, la coalizione del centrodestra e il Movimento 5 Stelle hanno vinto le elezioni, ora tocca a loro presentare proposte e il Presidente della Repubblica darà il mandato a qualcuno. Quando sarà esaurita questa fase, se né Di Maio né Salvini avranno i voti per governare, il Presidente della Repubblica farà un’altra proposta alle forze politiche e il PD la valuterà, in alternativa si tornerà al voto.

Oltretutto, siamo sicuri che, in caso di ritorno alle urne, con una modifica del Rosatellum con il premio di maggioranza al partito anziché alla coalizione, esisterà ancora la coalizione di centrodestra?”.