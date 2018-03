Napoli. Arrestati tre minorenni per l’uccisione di un vigilante preso a bastonate alla metro di Piscinola

Agenpress- Franco Della Corte, guardia giurata aggredita alla metro di Piscinola, a colpi di bastone lo scorso 3 marzo, è deceduto ieri all’Ospedale Caldarelli dove era arrivato con il cranio spaccato. Era stato tenuto in coma farmacologico per la gravità delle ferite riportate. Una sedazione dalla quale non si è svegliato mai del tutto. I primi miglioramenti c’erano stati proprio poche ore prima di morire. ”

“Lotterò con tutta me stessa per avere giustizia la morte di Franco non può restare impunita. Nessuno deve dimenticare quello che è accaduto”, ha detto la moglie Annamaria.

Sono stati arrestati tre minorenni, due 16enni ed un 17enne, sono stati fermati dalla Polizia con l’accusa di tentata rapina e omicidio doloso. I ragazzini hanno confessato l’aggressione e sono stati portati nel carcere di Nisida.

Nei confronti dei tre è stato emesso un decreto di fermo al termine dell’inchiesta della Polizia, coordinata dalla procura dei minori di Napoli. I giovani erano tutti e tre incensurati e non frequentano alcun istituto scolastico. Il vigilante Della Corte, 51 anni di Marano, fu ripetutamente picchiato e ferito alla testa mentre stava effettuando gli ultimi controlli prima di chiudere il cancello d’ingresso alla stazione della metro.

Quando i poliziotti del commissariato di Scampia arrivarono alla stazione di Piscinola, lo trovarono inginocchiato vicino all’auto della società per cui lavorava – la Security Service – con il viso completamente insanguinato e una vistosa ferita in testa. In un cassonetto nei pressi dell’auto gli agenti trovarono un bastone di legno e la borsa di Della Corte. Portato all’ospedale Cardarelli e operato d’urgenza al cervello, il vigilante era stato tenuto in coma farmacologico, ma nella notte tra giovedì e venerdì è morto. I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11 in questura a Napoli.