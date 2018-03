Agenpress. “E’ curioso che le due forze che in questi giorni si propongono per governare il paese oggi, al Parlamento Europeo, abbiano votato per non approvare il nuovo bilancio europeo.

Forse ritengono che i fondi agli agricoltori, il finanziamento per i paesi che accolgono i migranti e il sostegno alla nostra industria non siano temi significativi per il futuro dell’Italia.”