Ue. Tajani. Abbiamo vinto sulla burocrazia e sulla Vigilanza della Banca Centrale

Agenpress – “Il Parlamento europeo ha ottenuto una vittoria della politica sulla burocrazia. La Vigilanza della Banca centrale europea ha riconosciuto che non ha poteri normativi: dovrà agire caso per caso, non toccando le sofferenze già in essere, invertendo l’ onere della prova. Per il futuro, la Vigilanza dovrà rispettare le nuove norme che il Parlamento e il Consiglio stabiliranno in co-decisione, a seguito della proposta della Commissione sui crediti deteriorati presentata due giorni fa”.

E’ quanto rileva il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in un intervento sul Messaggero.

“La prossima settimana vi sarà un Consiglio europeo dove, a nome del Parlamento, chiederò più coraggio per portare a termine il mercato europeo dei capitali e un bilancio Ue con maggiori risorse per far ripartire credito e investimenti soprattutto nei Paesi ancora in difficoltà. È tempo di una chiara inversione di rotta”.

“Se non riusciremo a far ripartire il credito necessario per crescita e occupazione in paesi come l’ Italia rischiamo di consegnare l’ Europa alle sirene populiste” e “potrebbe cominciare un processo di disgregazione”.

“La crisi italiana è stata aggravata da una serie di errori a livello Ue e nazionale nella gestione del consolidamento bancario”.

“E’ stato approvato il bail-in e la Vigilanza bancaria Ue, ma senza completare l’ Unione bancaria e dei capitali. Questo nuovo quadro ha consegnato la gestione delle crisi bancarie a organismi non eletti che hanno dimostrato ottusità rispetto ai meccanismi dell’ economia reale, contribuendo spesso ad aggravare la situazione anziché risolverla. La richiesta di continui aumenti di capitali ha ulteriormente minato la fiducia nel sistema bancario. Com’ è stato possibile che funzionari della Commissione abbiano potuto esercitare una discrezionalità tale, arrivando a imporre la vendita di filiali in utile senza una vera ragione economica? Lo scollamento che si è creato tra cittadini e imprese che soffrono in un mercato globale spesso ingiusto, e questi funzionari privilegiati chiusi nelle torri d’ avorio di Bruxelles o Francoforte, è il vero problema della governance europea che la politica deve trovare la forza di risolvere”.