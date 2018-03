Barbagallo: al prossimo Governo chiederemo di ridurre le tasse ai lavoratori e ai pensionati

Agenpress. Ai giornalisti che gli hanno chiesto quali saranno le principali rivendicazioni nei confronti del Governo che verrà, Barbagallo ha risposto con chiarezza: «Chiederemo la riduzione sia delle tasse sul lavoro, a partire da quelle che gravano sui lavoratori, che sono i più tartassati d’Europa, sia delle tasse sui pensionati, che pagano il doppio della media europea. Inoltre, rivendicheremo investimenti pubblici e privati per rimettere in moto l’economia del Paese e per creare così vera occupazione».

La sostenibilità dell´eliminazione della legge Fornero, così come promesso dalle forze politiche uscite vittoriose dalla competizione elettorale, è stato l’altro argomento su cui i giornalisti hanno sollecitato il leader della Uil ad esprimere la posizione dell’Organizzazione: «In due step successivi, grazie alla forza e alla determinazione dell´azione sindacale, siamo riusciti a ridurre le iniquità della legge Fornero puntando sulla flessibilità in uscita.

Ci sono volute due finanziarie e circa dieci miliardi per ottenere questo importantissimo risultato. Ebbene, per arrivare alla completa cancellazione della legge Fornero servirebbero altri 70 miliardi: se il prossimo Governo li avrà a disposizione – ha concluso Barbagallo – siamo pronti a dare una mano per risolvere il problema».