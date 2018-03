Caso Moro. Agghiaccianti le parole della brigatista Barbara Balzerani

Agenpress. Nel corso di un dibattito pubblico a Firenze Barbara Balzerani 69 anni componente della colonna terroristica che rapì Moro ha dichiarato: C’è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere. Questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola… Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non ce l’hai solo te il diritto, non è che la storia la puoi fare solo te…». E poi, agghiacciante: «Non è che se vai a finire sotto un’auto, sei una vittima della strada per tutta la vita, lo sei nel tempo che ti aggiustano il femore…».