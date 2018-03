Maroni. Governo Lega e M5S “incompatibile”. Salvini non butti in aria alleanza con centrodestra

Agenpress – “Vedo impossibile un governo assieme tra Lega e M5S. Mi sembrerebbe un ritorno indietro alla Prima Repubblica, ai governi balneari”.

Lo afferma l’ex governatore della Lombardia, il leghista Roberto Maroni a “Mezz’ora in più” su Rai 3, sperando che “il centrodestra si confermi”.

“Un eventuale governo Lega-M5S metterebbe in grande imbarazzo le alleanze di centrodestra che governato in Lombardia e in Veneto”, aggiunge l’ex governatore della Lombardia osservando che non si possono fare governi a livello nazionale con un partito, appunto i Cinque Stelle, e poi con questo partito battersi nelle amministrazioni locali.

“Sicurezza e reddito di cittadinanza sono due principi inconciliabili: su questo c’è una insuperabile difficoltà nel rapporto tra la Lega e il M5S”, ha spiegato aggiungendo che i programmi “sono incompatibili”.

“Berlusconi teme l’Opa di Salvini su Forza Italia e che si affermi la leadership di Salvini ai danni del centrodestra”, ha aggiunto Maroni.

“Lo dico da osservatore ma spero che centrodestra rimanga e venga confermata, evitando che si rischi di buttare all’aria un patrimonio di alleanze degli ultimi vent’anni”.

“Salvini può aspettare, gli auguro di diventare il leader di centrodestra, di diventare premier. Ma mi auguro che il centrodestra, un patrimonio che abbiamo creato con Bossi, non venga distrutto. Salvini aspetti i tempi giusti”, ha detto ancora. “Salvini ha avuto una grande vittoria elettorale, adesso la trasformi in vittoria politica. Non sia una vittoria di Pirro, dialoghi con tutto il centrodestra. Se così farà senza spaccare la coalizione, vedo anche la possibilità di erodere M5S”.