Russia: aperti i seggi per eleggere il presidente

Agenpress. 110 milioni di elettori dovranno eleggere il presidente della Russia per i prossimi 6 anni. Nel vasto territorio della Russia russo ci sono 11 fusi orari e per questo le operazioni di voto dureranno 21 ore per concludersi alle 20 di domani (le 19 in Italia).

Nelle precedenti elezioni avvenute nel 2012 Vladimir Putin riuscì a vincere al primo turno conquistando il 63,6% dei voti. Un ottimo risultato che gli consentì di eleggere alla Duma 140 deputati su un totale di 225, ottenendo così una solida maggioranza senza dover ricorrere ad alleanze.