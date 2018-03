Salvini. No a governo con Pd. Con il M5S? Tutto è possibile. No a governo di scopo

Agenpress – “Sul M5S io voglio capire. Hanno detto tante cose anche sulla Lega. Ci sono tanti punti in comune, c’è una base di partenza. Difficilmente potrei andare a governare con Renzi e Boschi. Per serietà è un no”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a “Domenica Live”, su Canale 5.

“Noi abbiamo preso il 37% come centrodestra, che governa la Lombardia e il Veneto, prima ho il dovere di confrontarmi con loro. Dopo di che nulla è impossibile”, ha aggiunto escludendo un “governo di larghe intese, tutti insieme al governo per un anno… No. C’è un programma di centrodestra che ha vinto. Ora con il sud abbiamo deciso di unire, c’è tanto sud che non vuole assistenza ma vuole lavorare”.

Un governo M5S-Pd? “Mi sembra strano che vada al governo chi è stato sonoramente bocciato dagli italiani. Se vado all’opposizione perché si inventano altri giochini, ne risponderanno agli italiani”.

“Se trovo i numeri vado avanti. Ma se tutti dicono no, vado di fronte agli italiani a dire: ‘Salvini ha vinto ma non lo fanno governare’. Mi sto battendo contro il governo di scopo: dietro c’è la fregatura di chi vuole durare cinque anni”, ha detto ancora Salvini, sottolineando di non temere il voto.

“L’ultima delle cose che vorrei fare è andare a votare ma se c’è gente che vuole solo tirare a campare per portare a casa lo stipendio per due o tre anni direi di no”.

Sulle Camere “venerdì ci saranno le prime riunioni e spero che a differenza del passato ci sia un accordo tra tutti su due persone riconosciute da tutti di cui non ho assolutamente i nomi. Stiamo ragionando su alcune ipotesi. Ovviamente vale il voto degli italiani, sarebbe difficile ignorare i voti che milioni di italiani hanno dato”.