Amianto nelle scuole, a Roma come nel resto d’Italia

Agenpress. “Situazione amianto nelle scuole” il titolo dei lavori dell’XI° Commissione capitolina, che torna a riunirsi il prossimo 20.03.2018 alle ore 10.00 presso la sede di Via del Tritone 142, in Roma.

L’Osservatorio Nazionale Amianto è stato invitato dal Comune di Roma a prendere parte ai lavori per la problematica amianto negli edifici scolastici della Capitale. Situazione denunciata dall’associazione fin dal 2008, anno della sua costituzione.

Questo appuntamento è stato fortemente voluto dall’On.le Francesco Figliomeni, nonché Consigliere del Comune di Roma con Fratelli d’Italia, per riaprire il dibattito, mai sopito, sulla presenza del materiale cancerogeno negli edifici scolastici nella Capitale e per sollecitare il Campidoglio nella attuazione di bonifiche dall’amianto degli edifici pubblici, in ossequio alle richieste avanzate dall’Osservatorio Nazionale Amianto e dai cittadini.

«Ci auguriamo che dalle parole seguano i fatti. Per l’amianto nelle scuole, come per le buche nelle strade di Roma. Noi il prossimo 20 marzo saremo presenti per continuare a chiedere prima di tutto la messa in sicurezza degli edifici scolastici, e poi la rimozione dei materiali di amianto e contenenti amianto» dichiara l’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.

La battaglia dell’ONA per la bonifica dei materiali di amianto presenti nelle scuole è uno degli impegni più importanti e più caratterizzanti l’associazione più rappresentativa e indipendente di vittime dell’amianto in Italia: “Abbiamo in mente un solo obiettivo: la bonifica dall’amianto delle scuole di Roma, come delle altre città di Italia. Un impegno che portiamo avanti in tutto il territorio nazionale per difendere la salute dei cittadini, molto spesso dimenticati dalle Istituzioni.” dichiara l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.

“Daremo il nostro contributo e per chiedere al Comune di Roma e all’amministrazione Raggi l’adeguata applicazione delle norme finalizzate allo smantellamento di amianto dalle strutture pubbliche e scolastiche, eliminando le criticità che possono essere adottate in una logica di superamento del problema” dichiara Michele Rucco, Segretario Generale dell’ONA, incalzando così l’impegno dell’associazione nella lotta contro l’amianto.

Focus di approfondimento

L’Osservatorio Nazionale Amianto ha sollevato in ambito nazionale il problema amianto nelle scuole già all’inizio del 2012. Ne è seguita una verifica del numero dei casi di mesotelioma tra il personale docente e non docente e sono stati registrati 63 casi nel comparto istruzione: 41 uomini e 22 donne. A scorrere le categorie professionali, c’è da restare di sasso: 25 insegnanti, 6 bidelli, 5 tecnici di laboratorio e così via.

Nel corso degli anni, il numero dei casi di mesotelioma è aumentato. L’amianto nelle scuole era presente perché spruzzato per coibentare le tubazioni o usato in pannelli da isolante termico e antincendio, come è avvenuto a lungo in tutti gli edifici pubblici. Nelle scuole, l’amianto era presente anche nei cartoni e nei tessuti d’amianto nei laboratori tecnici e artigianali e prima che venisse commercializzato sotto forma di panetto premiscelato e pronto all’uso perfino il Das, nel quale è stato trovato il crisotilo (amianto bianco).

Tutti ricorderanno il caso della Leonardo Da Vinci di Firenze, che è stata finalmente bonificata grazie all’Osservatorio Nazionale Amianto, un istituto con quasi 2.000 studenti divenuto famoso per le ordinanze del preside che imponeva di “non forare, graffiare, né urtare le pareti, non correre all’interno dell’edificio, non chiudere “in modo violento” porte e finestre, perché in amianto.