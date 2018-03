Anziani maltrattati sono “argomenti” prioritari che si ricordano alla Politica e che questa non deve trascurare!

Agenpress – Fra gli anziani maltrattati a larga estensione, specie quelli residenti nelle Case di Riposo, che oggi sono largamente oggetto di “ attenzione”, molti casi si sono sviluppati in Italia e per questo dobbiamo molta riconoscenza ai NAS dei Carabinieri, alle Forse dell’Ordine che li “scoprono”, dove quelle persone, specie quelle non autosufficienti, sono costrette a dormire in angusti seminterrati, trascorrendo i tempi della loro esistenza e della loro solitudine ad assumere medicine ed alimenti scaduti, come a volte ci comunicano i mass media .

Sono spesso, ripeto, citati dalle cronache, ma soprattutto personalmente da Jorge Mario Bergoglio Papa Francesco, come segno concreto che l’Anno della Misericordia non è passato invano, dove i poveri sono il n/s “ passaporto per il Paradiso “.

E’ una realtà che si nasconde nelle famiglie, nella distratta società, anche in alcune Case di Riposo specie di cura, che ogni tanto vengono alla ribalta della realtà quotidiana, un frutto amaro della “cultura dello scarto”, così definita da Papa Francesco ( incontro con l’Istituto Dignitas Humanae 7 dicembre 2013).

I familiari di quelle persone ricoverate denunciano carenze di assistenza per la mancanza di personale specializzato o di fornitura di presidi igienico-sanitari e quelle denunce sono dovute, in alcuni casi, anche alla riscontrata somministrazione eccessiva di medicinali, anche se a scopo solo contenitivo, onde prevenire o sedare un comportamento agitato in persone, anche, con demenza degenerativa, comunque in ogni Casa di Riposo, dovrebbero esserci diversi livelli formativi del personale, in modo che non li rende attuatori di abusi sugli anziani, che è poi pura violenza .

Ma non sempre succede questo e ne sono personalmente a conoscenza in quanto abito in un Istituto di Suore a Sant’Alfio (CT) che gestiscono la Casa di Riposo.

Il Servizio, anzi la Missione delle RR Suore secondo le Regole di San Camillo de Lellis, sono quelle di fornire ogni possibile assistenza ai poveri, agli ammalati, agli infermi a tutto il mondo della sofferenza, della disabilità, del dolore, quindi senza scopo di lucro, dedicandosi alla loro missione con molta dedizione, in un territorio di povertà infinita, dove spesso sono Suore straniere come dove abito .

Comunque ritornando alla carenza di Case di Riposo in Italia rispetto al resto dell’Europa, è in ritardo notevole la costituzione di dette, mentre Francia, Inghilterra, Germania ormai hanno tutte le loro “ Carte dei diritti degli anziani “, dove viene fatto preciso riferimento ai casi di abuso, mentre in Italia questo concetto è ancora difficile .

Altro tema che si dibatte in Europa nel passato 2012 è stato l’Anno de “L’Europa amichevole verso le diverse età” e il 2013 “Anno europeo dei cittadini” nel concetto di cittadinanza europea e l’idea è sviluppare il più possibile progetti che portino ad uno scambio intergenerazionale in modo tale che “gli anziani possano costituire ancora una risorsa” concetto più volte espresso da Papa Francesco ( Vaticano Chiesa di S. Marta 29/11/2013 ).

Fra le malattie neurologiche che affliggono milioni di persone nel mondo, specie in Italia fra le persone anziane, “spicca” l’Alzheimer definita dal Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali “ decadimento delle funzioni corticali superiori in assenza di importanti obnubilamenti della coscienza ”, deterioramento della memoria, incapacità di controllo delle emozioni, il morbo di Alzheimer è ritenuto quale demenza senile, forma più comune, degenerativa invalidante .

Queste persone che soffrono di problemi degenerativi sono dimenticati perché considerati un fardello di persone inutili il cui peso dell’assistenza viene, in parte, “scaricato” sulle spalle dei familiari e “ri-scaricati” sulla società, perché sono poche le strutture ed i provvedimenti legislativi necessari e non adottati alla risoluzione di questo prioritario disagio sociale da ben 39 anni : Petizione 2013

Tra le varie forme di demenza la malattia di Alzheimer è quella più sviluppata nel mondo e sono colpiti almeno 35-36 milioni; in Europa 7 milioni e mezzo e sono rilevamenti statistici destinati ad aumentare, poiché la malattia è strettamente correlata all’età in cui più facilmente si può sviluppare questa invalidità .

In Italia sono oltre un milione i malati con demenza e almeno la metà è affetta da malattia di Alzheimer, valutata, nel mondo nuova diagnosi di demenza ogni quattro secondi.

Questa patologia è stata chiamata l’epidemia silente del terzo millennio ed ora si comincia a considerare pandemia del terzo millennio per i numeri estremamente alti che sono destinati a raddoppiare e addirittura a triplicare al 2050.

La patologia mentale colpisce a vari livelli dalla depressione alla schizofrenia grave, ma geme sotto le ceneri del silenzio e dell’indifferenza più assoluta da parte delle Istituzioni, colpendo circa il 20% della popolazione, il 16% da varie forme di disagio mentale ed il 4% di disordini mentali, in maniera sempre più crescente in persone di età diversa, specie i giovani ed anche gli adolescenti .

Sono decisivi i servizi territoriali di salute mentale, ma negli ultimi dieci anni il personale sanitario dedicato all’assistenza e alla cura dei pazienti con disturbi psichiatrici si è ridotto quasi del 50%, con una assistenza meno capillare, in quanto gli universitari preferiscono di più professioni mediche più redditizie, dove è scarso il personale infermieristico).

Perché il delirio per gli animali (che rispettiamo) è intenso e per converso non c’è delirio, anche, per questa umanità sofferente che dovrebbe essere in vetta alle buone regole etiche e civili, che non sono nelle virtù di certi politici ?

Spesso la cronaca ci porta a conoscere i drammi che si consumano e si verificano nelle famiglie quando le malattie pongono una sofferenza fisica, ma soprattutto quando sfociano nella patologia psichica spesso cronica, quale il morbo di Alzheimer che costituisce, a volte, un elemento di vera disgregazione della famiglia.

Purtroppo la famiglia in queste condizioni deve sperare nella risoluzione di questo “disagio”, che è anche di natura sociale di emarginazione di disinteresse di silenzi e che costituisce uno stato di grave emergenza latente, mentre, in genere, chi subisce il dramma resta nella perfetta solitudine .

Dostojevski, il celebre poeta russo, diceva che una società va giudicata a secondo del trattamento che riserva ai malati di mente e le n/s Petizioni difendono le negazione di un diritto fondamentale dell’uomo : specialedossier. ( osservare attentamente la pag. 12 )

Purtroppo la famiglia e la società in queste condizioni deve sperare nella risoluzione di questo “disagio” sociale di emarginazione di disinteresse di silenzi e che costituisce uno stato di grave emergenza latente, mentre resta una pia illusione che come tutte le illusioni lascia posto alla delusione!

Comunque viviamo in una società sorda, molto sorda!, ma il livello di civiltà si dimostra e si evidenzia nel rispetto della persona : di ogni persona, sia malata di Alzheimer, che detentrice di maggiore età!

