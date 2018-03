Brexit. Intesa Ue e Regno Unito. Barnier: “Accordo per transizione fino al 2020”

Agenpress – Unione Europea e Regno Unito hanno trovato un accordo sui termini di un periodo di transizione post-Brexit. Lo hanno annunciato i capi negoziatori delle due parti, per l’Ue Michel Barnier e per Londra David Davis, durante una conferenza stampa a Bruxelles.

Barnier ha sottolineato che i cittadini Ue che arriveranno in Gb durante la transizione avranno gli stessi diritti di chi è arrivato prima della Brexit. Londra non avrà voce in capitolo su nessuna decisione, dovrà rispettare tutti gli obblighi Ue ma godrà anche dei benefici che ne derivano incluso il mercato interno.

“Abbiamo un testo legale” di accordo di addio per la Brexit che copre “la maggior parte delle questioni”, ha aggiunto Barnier. L’accordo è “completo” su diritti dei cittadini e conto del divorzio. Resta invece da chiudere la questione irlandese. “È una tappa decisiva ma resta una tappa”, ha avvertito il capo negoziatore Ue.

“Un passo decisivo, ma c’è ancora strada da fare” per arrivare al traguardo. Unione Europea e Gran Bretagna annunciano così di avere raggiunto un accordo di massima sul “periodo di transizione” in cui, al termine del negoziato sulla Brexit fissato entro il 29 marzo 2019, tutto resterà com’è ora fino al 31 dicembre 2020, ovvero per quasi altri due anni.

“C’è un accordo su “gran parte di ciò che costituirà l’accordo internazionale per l’uscita del Regno Unito”, ha dichiarato Barnier, aggiungendo in particolare che esiste un “accordo su un periodo di transizione” post Brexit. Il periodo transitorio dopo la Brexit “sara’ di 21 mesi”.

L’attenzione è rivolta a questo “periodo di transizione” tra il ‘dentro’ e ‘fuori’ della Gran Brategna. Fase che era auspicata da Londra per evitare le conseguenze di una brutale rottura a fine marzo 2019, in attesa della conclusione di accordi commerciali tra Ue e Regno Unito. Un’intesa in materia sarà compreso nel trattato di uscita del Regno Unito dall’Ue, che deve affrontare in particolare tre questioni chiave: il destino dei cittadini espatriati, il costo sul divorzio e il futuro del confine irlandese dopo la Brexit.

I britannici hanno ottenuto la possibilità di negoziare e firmare accordi commerciali con Paesi terzi durante la fase transitoria, anche se ovviamente non potranno entrare in vigore. Questo punto non era scontato. Di certo, durante questi 21 mesi, dovranno sottostare a tutti gli obblighi dei Paesi Ue, senza però avere potere decisionale. Potranno invece tirarsi fuori dalle decisioni in politica estera.

Sul nodo irlandese, ancora sul tavolo, il Regno Unito e l’Ue si sono- per il momento – messi d’accordo per inserire un meccanismo di “backstop” , ovvero uno spazio regolamentare comune, alla frontiera irlandese, che resista anche dopo la Brexit. Proposta che, nel progetto d’accordo di divorzio, la premier britannica Theresa May in un primo tempo aveva respinto. “Ci siamo messi d’accordo oggi affinché la soluzione del ‘backstop’ faccia parte del testo giuridico dell’accordo di divorzio”, ha dichiarato oggi Barnier. Lo “spazio regolamentare comune” dovrà includa l’Ue e l’Irlanda del Nord, “senza frontiere interne”, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti.