Migranti, Maullu (FI): “Ue sostenga anche Italia, non solo Turchia”

Agenpress. “L’Europa deve sostenere l’Italia, su questo non vi sono dubbi. Non soltanto in materia di crescita e di occupazione, ma anche per una questione cruciale come la gestione dei flussi migratori. Da questo punto di vista, il gruppo del Ppe è assolutamente convinto che gli stanziamenti destinati al contenimento delle rotte migratorie debbano essere distribuiti con equilibrio, con estrema cautela.

Se la Turchia di Erdogan ha beneficiato di altri 3 miliardi da destinare alla rotta balcanica, una somma del tutto simile dovrà essere riservata anche all’Italia, perché i flussi provenienti dall’Africa settentrionale sono altrettanto preoccupanti.

Il fatto che il presidente Tajani abbia deciso di intervenire in prima persona, durante il prossimo consiglio europeo, è certamente un’ottima notizia, un fondamentale punto di partenza per rafforzare il ruolo dell’Italia sullo scacchiere internazionale”.