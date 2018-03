Migranti. Sequestrata nave ong Open arms, che ha portato migranti a Pozzallo. 3 indagati

Agenpress – La Procura di Catania ha disposto il sequestro della nave della ong spagnola ProActiva Open Arms, da sabato ormeggiata nel porto di Pozzallo (Ragusa) dove è avvenuto lo sbarco di 218 migranti.

E’ il primo approdo in Italia al centro dell’inchiesta per il rifiuto della nave di consegnare i migranti alle motovedette libiche intervenute sul luogo del soccorso o a Malta. Il fermo e’ stato eseguito su indagini della squadra mobile di Ragusa e del Servizio centrale operativo (Sco) di Roma. La procura di Catania, che ha confermato l’inchiesta e il sequestro, ipotizza il reato di associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina. Secondo l’accusa ci sarebbe una volontà’ di portare i migranti in Italia anche violando legge e accordi internazionali, non consegnandoli ai libici. Tre le persone indagate raggiunte da avviso di garanzia: il comandante e il coordinatore a bordo della nave, identificati, e il responsabile della Ong, quest’ultimo e’ ancora in corso di identificazione.

La prova, per la procura che indaga, e’ l’ultimo salvataggio della Ong Pro Activa Open Arms, con normative che coinvolgono quattro Paesi: Italia, Spagna, Libia e Malta. Giovedì’ scorso i volontari soccorrono dei barconi e recuperano 28 migranti. Un intervento che viene contestato dalla Guardia costiera libica, che ritiene sia stato invece compiuto in un’area di salvataggio di sua competenza. L’Ong resiste, anche alle armi puntate contro dai militari, che pero’ smentiscono e accusano la nave spagnola di “comportamento provocatorio” e di “mancato rispetto delle regole”.

Il fermo è stato eseguito su indagini della polizia della squadra mobile di Ragusa e del Servizio centrale operativo (Sco) di Roma. Il provvedimento di sequestro, però, è ancora in fase di notifica. Della questione è stato informato il Consolato spagnolo in Italia. “Il provvedimento è in corso di notifica” dice l’avvocato di Open Arms, Rosa Emanuela Lo Faro; “Non è stato nominato un mediatore e quindi il provvedimento è scritto in italiano. A tradurlo sono state le persone sul posto – dichiara il legale – credo sia un ispettore di Polizia. E’ stata contestata chiaramente questa modalità di notifica e di traduzione perchè manca un traduttore ufficiale. E’ intervenuto anche il Console”.