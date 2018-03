NYT. Di Maio premier? Cinque anni fa viveva in famiglia, ha lasciato l’Università e ha fatto lo steward allo stadio

Agenpress – Il signor “Luigi Di Maio, 31 anni, che ha lasciato l’università e ha fatto lo steward allo stadio, potrebbe essere il primo in lizza per la premiership. Cinque anni fa viveva in famiglia, ora potrebbe essere il nuovo premier italiano”, lui che “è rimasto vicino al figlio del signor Casaleggio, Davide, l’enigmatico e potente custode della piattaforma web su cui il partito vota e decide le sue politiche”.

E’ quanto si legge in un articolo dedicato a Luigi Di Maio e alla sua “improbabile ascesa” che “è una misura della turbolenza politica dell’Italia, e riflette anche il ‘largo ai giovani’ promosso da M5S, ma che secondo i critici rappresenta uno dei suoi difetti più evidenti, ossia una mancanza di esperienza nel mondo reale”.

Per il NYT ipotizza che “il nuovo governo in Italia” che nasce “dall’unione “tra 5Stelle e la Lega anti-immigrati e anti-euro” è “una prospettiva che mette paura al cuore dell’Unione europea”.

Nonostante tutto “il signor Di Maio sembra tutt’altro che spaventoso”, perché è “rassicurante, sembra più un politico centrista vecchio stile che un rivoluzionario”, che ha fatto “un pellegrinaggio in chiesa per baciare una reliquia contenente il sangue del patrono di Napoli, San Gennaro”, e ha “assicurato gli investitori di Londra che il suo partito non è pericoloso”.