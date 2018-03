Ogni anno vengono eseguiti in Italia oltre 70mila interventi di protesi al ginocchio

Agenpress – Oltre 70 mila interventi di protesi articolare al ginocchio vengono eseguiti ogni in Italia, molti dei quali vengono compiuti con chirurgia robotica, introdotta in Italia nel 2011 (circa 3.000 in 7 anni) nonché con l’ausilio di cellule staminali.

“I vantaggi del sistema con braccio robotico sono numerosi, per il chirurgo e per il paziente. Consente infatti, interventi più precisi, accurati e con tempi più brevi per il recupero”, afferma Fabio Catani, direttore Struttura complessa Ortopedia e Traumatologia, Dipartimento Scienze mediche chirurgiche materno infantili e dell’adulto dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Se ne parlerà al Cto di Torino, in Aula Magna, nel convegno del 22 e 23 marzo dal titolo ‘Attualità e futuro nella protesica di ginocchio di primo impianto’ patrocinato dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot).

Per Alessandro Massè, direttore della Clinica Ortopedica del Cto e dell’Università di Torino nonché presidente del convegno è “un importante occasione di confronto tra i massimi esperti che continua la tradizione della scuola iniziata dal professor Maurizio Crova arricchendola di attualità, quali la chirurgia robotica e le cellule staminali”.