Parlamento. Sono 207 le “matricole”. Tra le new entry, Galliani, Errani e Iwobi

Agenpress – Il Senato della XVIII legislatura, secondo quanto si apprende, è composto da 207 “matricole”, ovvero parlamentari che nei precedenti 5 anni non erano né senatori né deputati, 38 ex deputati e 75 senatori confermati, inclusi quelli a vita. Il computo riguarda 314 membri di Palazzo Madama più i senatori a vita e tiene conto del seggio rimasto vacante in Sicilia e che andava assegnato al M5S.

Tra le new entry, Adriano Galliani, Vasco Errani e Toni Iwobi, primo senatore di colore in Italia eletto con la Lega. Un ritorno per Niccolò Ghedini e Pier Ferdinando Casini, il veterano, che è alla sua decima legislatura consecutiva.Gli eletti sono accolti all’ingresso di Piazza Madama dagli assistenti parlamentari che verificano l’identità con telegramma di convocazione e documento di identità.

I Senatori devono compilare un apposito foglio notizie e ricevono le informazioni necessarie per i primi adempimenti. I Senatori subentranti potranno effettuare le operazioni di accoglienza successivamente alla proclamazione, prevista nella seduta del 23 marzo. I 315 neo senatori, quindi, espleteranno le formalità burocratiche per diventare, a tutti gli effetti, parlamentari della Repubblica. A proposito di numeri per 64% dei neo eletti è la prima volta in Parlamento e un terzo sono addirittura a digiuno finora di incarichi politici a qualsiasi livello.