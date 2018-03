Sequestro nave ong. Open arms: inventato crimine solidarietà. Ue. Si rispetti codice condotta italiano

Agenpress – “L’Italia in prima linea e l’Unione europea dietro vogliono farci pagare ciò che dovremmo fare. Il crimine di solidarietà è stato inventato. Dopo l’incidente con i libici invece di dare un porto di destinazione all’Italia come al solito, il governo italiano ha lasciato le braccia aperte senza un porto sicuro per sbarcare i migranti per 24 ore”.

Lo ha detto Oscar Camps, direttore dell’Ong ProActiva Open Arms, su Twitter, sul sequestro preventivo della loro nave a Pozzallo disposto dalla Procura distrettuale di Catania.

Sulla vicenda interviene anche la portavoce della Commissione Ue Natasha Bertaud. “Seguiamo da vicino il caso, da venerdì, e siamo in contatto con le autorità italiane: in particolare il commissario Avramopoulos ha parlato col ministro Minniti”,

Sui salvataggi dei migranti in mare “c’è un codice di condotta italiano che punta ad evitare queste situazioni. Chiediamo a tutte le parti, in futuro, di rispettarlo”, oltre al diritto internazionale. “Siamo fiduciosi che le autorità italiane continuino a gestire la situazione come da loro competenze”, ha aggiunto la portavoce “felicitandosi” perché i migranti soccorsi sono stati fatti sbarcare ed “hanno ricevuto le cure di cui avevano bisogno”.