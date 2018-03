Siria. On. Palazzotto (LeU): “Fermare Erdogan prima che sia troppo tardi”

Agenpress. Non è tollerabile che un esercito della Nato possa macchiarsi di crimini come quelli compiuti dall’esercito Turco in Siria nel silenzio generale della comunità internazionale. Bisogna fermare il massacrati civili in corso, nessuna convenienza geopolitica può giustificare il nostro silenzio.

All’indomani dell’ingresso nel centro di Afrin dei militari turchi e delle milizie jihadiste loro alleate il presidente turco lancia oggi la sua fatwa contro i curdi ipotizzandone addirittura la cacciata dal nord della Siria dell’Iraq. Una strategia che rischia non solo di destabilizzare ulteriormente la regione, ma di diventare una catastrofe umanitaria.

Lo afferma Erasmo Palazzotto di Liberi e Uguali, vicepresidente uscente della commissione esteri di Montecitorio.