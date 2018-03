Vigilante ucciso. Sottoscrizione per aiutare la famiglia. Convalido fermo dei tre minorenni

Agenpress – L’Eav, l’azienda di trasporti regionale ha lanciato una sottoscrizione per aiutare la famiglia di Francesco Della Corte, la guardia giurata uccisa da tre ragazzini lo scorso 3 marzo nel piazzale della stazione di Piscinola della linea 1 della metropolitana di Napoli.

“Francesco Della Corte aveva 51 anni, oggi avrebbe festeggiato con la sua famiglia la festa del papà. Il presidente, Vincenzo De Luca, ha lanciato una campagna di solidarietà chiedendo ad Eav di raccogliere gesti concreti verso la famiglia della vittima – dice il presidente Umberto De Gregorio – Per questo come azienda abbiamo aperto una sottoscrizione per aiutare la famiglia di Francesco Della Corte. Chi vuole potrà far sentire la propria vicinanza alla famiglia devolvendo con un bonifico il suo contributo a Ente Autonomo Volturno srl Iban IT96R0310403402000000822036 – Deutsche Bank Spa 03104 causale “Per Francesco”. La somma raccolta verrà devoluta alla famiglia”.

Intanto il gip del Tribunale per i minori di Napoli Pietro Avallone ha convalidato il fermo dei tre minorenni accusati dell’omicidio e ha emesso nei loro confronti ordinanza di custodia in carcere. I reati contestati ai tre minorenni sono di omicidio volontario e tentata rapina.

I tre indagati, tutti del quartiere Piscinola dove avvenne il pestaggio che ha provocato poi la morte del metronotte, hanno risposto alle domande del giudice durante l’interrogatorio di garanzia che si è svolto stamattina. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, basata anche sulle ammissioni degli indagati, a partecipare all’aggressione ai danni della guardia giurata – alla quale avevano l’intenzione di sottrarre la pistola – sarebbero stati in due, mentre un terzo si teneva defilato a poca distanza.