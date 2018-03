Arresto Sarkozy. Mussolini (FI). Chiari i motivi della guerra a Gheddafy, 5 mln di euro

Agenpress – “Quello che sta emergendo oggi, l’ipotesi di fondi libici, 5 milioni di euro, a Sarkozy per la campagna presidenziale del 2007, aggiunge un altro tassello, un’ ulteriore miserevole motivazione se dovesse essere confermata, ai fatti accaduti 7 anni fa, alla guerra scatenata in Libia, con tutte le conseguenze disastrose che ancora oggi ci portiamo dietro”.

Lo dichiara la europarlamentare di Forza Italia Alessandra Mussolini. “Che ci fossero in ballo enormi interessi economici francesi in merito alla Libia, interessi che portarono all’intervento militare nel paese per spodestare Gheddafi, era lampante già nel 2011, anche se, a sostenere tale argomentazione, allora erano in pochi insieme al premier Berlusconi”.