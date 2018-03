Caso Moro. “La vittima è un mestiere”. La Procura apre un fascicolo su Barbara Balzerani

Agenpress – Aperto un fascicolo conoscitivo sulle parole di Barbara Balzerani, 69 anni, 25 dei quali trascorsi in carcere come appartenente alle Brigate Rosse e componente del gruppo criminale che ha ucciso gli agenti della scorta e sequestrato Aldo Moro.

In concomitanza con l’anniversario del sequestro Moro, la ex Br aveva dichiarato che “c’è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non ce l’hai solo te il diritto, non è che la storia la puoi fare solo te”.

Parole che hanno scatenato, non solo il dibattito politico sull’occupazione dell’immobile, di proprietà del Comune di Firenze, in cui ha sede il Centro popolare autogestico (Cpa) e di cui le opposizioni di centrodestra chiedono lo sgombero, ma l’apertura di un fascicolo conoscitivo da parte della procura di Firenze

Nessun reato viene ipotizzato, ma si accoglie una relazione informativa della Digos.

Sulle dichiarazioni di Barbara Balzerani, Lorenzo Conti, figlio del sindaco di Firenze Lando Conti, ucciso dalle Br nel 1986, ha annunciato l’intenzione di querelare l’ex brigatista.

Ad ascoltare la Balzerani a Firenze c’era anche una telecamera nascosta della trasmissione “Matrix”.

“Tutto questo marasma – ha proseguito – questa isteria che c’è oggi nel voler ridurre la ricchezza di quegli anni, le conquiste di quegli anni… concentrati in un episodio, in una mattinata. Come se il 16 marzo fosse venuto da Marte…”. E ancora: “Non è mai esistita una storia senza conflitto. Senza rotture non si va da nessuna parte! Lo spauracchio di quel 16 marzo è questo… – ha continuato. – Non si discute di come sia stato possibile che in questo Paese ci sia stata una guerriglia comunista armata, che è durata per più di dieci anni… Sarebbe interessante saperlo, no? Cosa facevano, ad esempio, le altre forze politiche? Perché la guerra non la fai certo da solo!”.

“Stamattina – aveva concluso – stavo guardando la televisione e c’era una ragazzetta che seguiva la cerimonia di… come cavolo si chiama…? (via Fani). Questa ragazzina diceva che c’erano quattro uomini che hanno sparato e poi che ce ne erano anche altri quattro? Ma che stai dicendo? Che cosa hai capito? Che racconti? Perché uno deve sopportare una cosa del genere? E poi uno viene a fare la presentazione di un libro alla Cpa e c’è l’indignazione…. L’indignazione di che? Vengono fuori i titoloni: la Balzerani al Cpa!….Ma che vogliono? Tutta questa manfrina… perché?”.