Facebook: Bergamini (FI), Adesso Commissione Inchiesta Big Data

Agenpress. “Fare chiarezza sull’utilizzo dei big data, tutelare la privacy e la libertà di scelta dei cittadini nel ruolo di elettori e consumatori, è una responsabilità da cui una democrazia avanzata non può esimersi.

Gli Over the top non possono essere al di sopra della democrazia. In tal senso credo siano maturi i tempi per istituire una Commissione di Inchiesta Parlamentare sull’utilizzo dei big data in Italia. Naturalmente auspico che su questa proposta possano convergere tutti i movimenti politici rappresentati in Parlamento”.

E’ la proposta di Deborah Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia, che in seguito al caso Facebook-Cambridge Analytica lancia la proposta di istituire una Commissione di Inchiesta Parlamentare sull’utilizzo dei big data in Italia.